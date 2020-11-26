Путин открыл фармцех в Братске, где будут производиться вакцины от COVID-19
© Фото: ТРК "Звезда"
Российский президент Владимир Путин открыл новый фармацевтический цех в Братске, где будут производиться в том числе вакцины от COVID-19.
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Путин открыл фармцех в Братске, где будут производиться вакцины от COVID-19
© Фото: ТРК "Звезда"
Российский президент Владимир Путин открыл новый фармацевтический цех в Братске, где будут производиться в том числе вакцины от COVID-19.
В ДPУГИХ CMИ
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