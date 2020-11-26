Израиль затопило после одного из самых засушливых месяцев в истории

В Израиле после мощных и продолжительных ливней, пришедших за засушливым октябрем, в некоторых частях страны было отмечено сильное наводнение. С 20 по 22 ноября от потопа были спасены десятки человек.

В Тель-Авиве пожарно-спасательная служба Израиля помогла пожилой паре, троим гражданам и семье, оказавшимся в затруднительном положении из-за наводнения в домах и автомобиле соответственно.

Еще около 20 человек были спасены из зданий на улице Ха-Ацмаут в Нес-Ционе в субботу, 21 ноября, после наводнения, затопившего парковки и дома. В Хайфе спасатели вызволили множество людей с заблокированных дорог и улиц.

По данным местных СМИ, за выходные в некоторых частях страны выпало от 100 до 150 миллиметров осадков, что соответствует двухмесячной норме. Об этом пишет «The Watchers».

Ранее сообщалось, что из-за серьезного наводнения, произошедшего в Мексике, территории сразу в двух штатах страны, Табаско и Чьяпас, оказались затоплены. В одном из районов сошел сель и мощным грязевым потоком уничтожил несколько зданий. В ходе инцидента погибли 30 местных жителей.