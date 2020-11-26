Юпитер и Сатурн максимально приблизятся друг к другу впервые за 800 лет

Юпитер и Сатурн в скором времени приблизятся друг к другу на максимально возможное расстояние.

«Эти две планеты выстраиваются в линию достаточно редко. Такое происходит примерно раз в 20 лет. Но это сближение является особенным ввиду того, насколько близко планеты будут друг к другу», - передает Mirror слова астронома из Университета Райса Патрика Хартигана.

Отмечается, что последний раз подобное явление происходило 4 марта 1226 года.

Юпитер и Сатурн начали свое сближение еще летом. С 16 по 25 декабря их будет разделять расстояние меньше диаметра полной луны.

Астроном подчеркнул, что 21 декабря Юпитер и Сатурн будут выглядеть как двойная планета, разделенная только одной пятой диаметра полной луны.

Увидеть явление можно будет из любой точки планеты при ясной погоде, однако наилучшая видимость будет у тех, кто проживает рядом с экватором.



«"Двойная планета" появится низко в западном небе примерно через час после захода солнца 21 декабря», - отмечает астроном.

В следующий раз Юпитер и Сатурн приблизятся друг к другу на такое минимальное расстояние 15 марта 2089 года.