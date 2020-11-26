Светличная назвала вероятную причину госпитализации

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала «Звезде», что вероятной причиной ее госпитализации мог стать удар съемочной группой по голове, который был нанесен полгода назад.

«Меня ударили по голове мои же телевизионщики. Я потеряла сознание от этого удара в своем собственном доме. Я спустилась, села на стул, они что-то делали за спиной», - рассказала актриса.

Светличная добавила, что неизвестные не оказали ей помощь и сбежали, поскольку она самостоятельно пришла в себя

«Если бы они вызвали скорую, то уже тогда, полгода назад, я могла бы быть в Первой Градской. Сейчас я постоянно нахожусь на обследовании. У меня появилась надежда, что я приду в свою норму - буду ходить нормально, голова не будет кружиться», - отметила она.

По словам актрисы, ей занимаются настоящие профессионалы и она рада, что ей занимаются очень тщательно, пытаясь выяснить все детали и поставить правильный диагноз.

О госпитализации Светланы Светличной стало известно утром 26 ноября.