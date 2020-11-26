Трамп помиловал своего бывшего советника по нацбезопасности Флинна

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил о помиловании своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

«Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Флинна. Поздравляю Флинна и его замечательную семью, я знаю, что теперь у вас будет поистине фантастический День благодарения», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Флинн – фигурант дела о якобы вмешательстве России в прошлые американские выборы. До февраля 2017 года он занимал пост советника по национальной безопасности Трампа.

Также бывший глава администрации Терезы Мэй Ник Тимоти ранее заявил о «пропущенном» в 2017 году Дональдом Трампом звонке от Владимира Путина по вине Майкла Флинна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что технически невозможно пропустить звонок, который согласовывается заранее.