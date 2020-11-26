Жуткое нападение тигра на человека в Индии сняли на видео
Нападение вызвало панику у местных жителей.
© Видео: Half Human, Youtube © Фото: Half Human, Youtube
Нападение тигра, Индия
Бенгальский тигр забрел в город Тезпур в индийском штате Ассам и напал на людей.
В Сети появилось видео, на котором видно, как хищник нападает на одного из жителей.
Инцидент вызвал панику у жителей города. Как сообщает местный портал Times Now, тигр все еще бродит по городу.
Команда ветеринаров и других специалистов были срочно доставлены в Тезпур, чтобы найти животное.