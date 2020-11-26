Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» предстал перед судом

В четверг, 26 ноября, в Центральном районном суде города Кемерово проходит первое заседание по уголовному делу в отношении владельца торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере.

«По материалам дела, Вишневский через посредников передал взятку начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области, и та закрыла глаза на многочисленные нарушения при реконструкции торгово-развлекательного центра», - уточнил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.

В результате договоренностей Вишневский смог реконструировать ТЦ без разрешения на строительство. Кроме того, не на всех этажах были установлены автоматические системы пожаротушения.

В результате мощного пожара 25 марта 2018 года погибшими оказались 60 человек, из которых более 40 детей.

После трагедии директор фирмы-застройщика скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в международный розыск.

В марте 2019 года он задержали на территории Польши, после чего по запросу генпрокуратуры России экстрадирован для привлечения к уголовной ответственности.