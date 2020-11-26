В Европе высмеяли США за нарушение российской границы в заливе Петра Великого

Читатели газет в Европе живо обсуждают инцидент с эсминцем США «Джон Маккейн», который быстро ретировался из территориальных вод Российской Федерации в заливе Петра Великого, получив резонное предупреждение со стороны экипажа корабля Тихоокеанского флота.

Корабль ВМС США зашел в воды РФ на два километра и продолжал движение вперед, однако, поняв, что за ним со стороны наблюдают российские военные и он находится на чужой территории, сразу же вернулся в нейтральные воды.

Читатели польского издания Interia данный инцидент просто подняли на смех и поддержали действия российских военных, заметив, что если бы на подобный шаг решился экипаж российского судна, в США это сразу же окрестили бы «провокацией».

«Риторический вопрос: это последние конвульсии Трампа или уже жесткое вступление в игру Байдена?» - прокомментировал пользователь Sien.

Пользователь Stary Komuch довольно эмоционально предложил «топить этих бандитов» и только потом спрашивать, «зачем они лезут в чужие воды не в своем полушарии».

Читатели немецкой Die Welt заметили, что если корабль США после предупреждения взял курс на нейтральные воды, «значит, он все-таки был там, где ему делать нечего».

«Вообще-то мне тоже было бы не по себе, если бы перед моим палисадником вдруг появился вооруженный до зубов отряд. И что-то я не могу вспомнить, когда в последний раз какой-нибудь русский военный корабль вторгался в американские территориальные воды», - выразил мнение подписчик Secutor. «От такой "ведущей роли" США в мире мир с удовольствием откажется. От Америки одно только хамство в регионах, которые к США не имеют никакого отношения», - констатировал Jens H.

Ранее инцидент прокомментировал бывший начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко, заметив, что не верит, что американский корабль мог зайти в наши территориальные воды по ошибке, учитывая современные средства навигации.

«Это явное нарушение. Американцы абсолютно обнаглели. Действия российского экипажа считаю правильными и адекватными обстановке. Реакция в таких случаях должна быть жесткой», - цитирует военного «Интерфакс».

Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» 24 ноября остановил нарушение госграницы России эсминцем «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого. Уточнялось, что эсминец зашел за линию границы на 2 км.