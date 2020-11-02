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Власти Карабаха сообщили об обстреле Степанакерта и Мартуни

Тамара Астапенкова
06:11 02.11.2020
Армянская сторона сообщила, что силы ПВО сбили под Степанакертом два ударных беспилотника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Adrien Vautier Keystone Press Agency Globallookpress

Крупнейшие города Нагорного Карабаха Степанакерт и Мартуни снова под обстрелом. Населенные пункты подверглись ракетным ударам и атакам с воздуха. Об этом заявили власти непризнанной республики. По их данным, азербайджанские войска попытались прорваться к городу Шуши. Они были остановлены, разгромлена автоколонна со спецназом.

В Баку информацию об автоколонне не подтверждают. В свою очередь армянская сторона сообщила, что силы ПВО сбили под Степанакертом два ударных беспилотника. В Минобороны Азербайджана утверждают, что в воскресенье уничтожили две артиллерийские батареи противника.

Ранее Россия призвала все стороны конфликта на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики к незамедлительному прекращению огня. Незадолго до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян направил обращение Владимиру Путину с просьбой начать консультации по вопросу содействия республике в обеспечении безопасности.

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