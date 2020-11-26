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Подсчитана себестоимость iPhone 12

Валентина Пескова
10:06 26.11.2020
Аналитики объяснили, что итоговая сумма смартфона формируется за счет рекламы, разработки и логистики.
Подсчитана себестоимость iPhone 12
© Фото: Mahmoud Ajjour, Keystone Press Agency, Globallookpress

Японские эксперты посчитали себестоимость нового iPhone 12 от компании Apple. Если учитывать только компоненты смартфона, то его себестоимость составляет 373 доллара (это около 28 тысяч рублей).

Самой дорогой деталью смартфона стала OLED-матрица, оцененная в 70 долларов, пишет Nikkei. На втором месте по стоимости оказался чипсет Apple A14 Bionic - 40 долларов. В тройке самых дорогих деталей также флеш-память от Samsung, которую эксперты оценили  в 19 долларов.

Итоговая же стоимость новинки от Apple формируется за счет рекламы, разработки и логистики. В РФ популярный смартфон 12-й версии можно приобрести по цене от 70 до 85 тысяч рублей.

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