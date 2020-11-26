В России запустят программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи

Государственная компания «Дом.РФ» планирует запустить программу льготной субсидированной ипотеки под 6,5% на покупку индивидуальных жилых домов на первичном рынке.

На пилот программы льготной ипотеки будет выделено 300 миллионов рублей.

Пилотный проект субсидированной ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства может быть запущен в декабре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора «Дом.РФ» Виталия Мутко.

Ожидается, что он продлится до 1 июля 2021 года. Программой смогут воспользоваться заемщики не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет.

Ставка по программе составит 6,5%. Лимиты будут следующими: до 12 миллионов рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей в других регионах.



Срок кредита, в свою очередь, не должен превышать 20 лет, а первоначальный взнос быть не ниже 20%.

Подчеркивается, что программа будет распространяться только на покупку домов от застройщиков. В случае самостоятельного строительства дома заемщик должен заключить договор с подрядной компанией.