Эксперт предупредил об опасности намеренного заражения коронавирусом

Специальное заражение коронавирусом ради получения антител может быть очень опасным, поскольку человек не может просчитать, как поведет себя организм в ответ на инфекцию. Об этом заявил специалист по биобезопасности Николай Дурманов.

«Результат зависит не только от способа заражения, а еще от иммунологического статуса, от генетического профиля человека, от того, есть ли в его крови антитела к прежним коронавирусным инфекциям и от многих других причин», - пояснил он.

Дурманов предостерег, что, не зная всех особенностей своего организма, исход преднамеренного заражения может закончиться как госпитализацией, так и летальным исходом.

В то же время эксперт рассказал, что подобной авантюрой занимались люди около 350 лет назад, заражаясь оспой.

«От нечаянного заражения погибали 34%, а от преднамеренного - 3%. Любителям повторить 350-летний опыт с коронавирусом надо смириться с известным риском», - подытожил он в интервью радио Sputnik.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России достигло 23 675 человек.