В Москве продлили ограничения по коронавирусу до 15 января

В Москве до 15 января 2021 года продлили действующие из-за коронавируса ограничения. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на странице своего блога.

Согласно указу, гражданам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями необходимо соблюдать режим самоизоляции и без необходимости не выходить из дома.

Работодатели по-прежнему должны оставить работать на удаленном режиме как минимум 30% сотрудников.

Кроме того, до 15 января будут закрыты все детские досуговые учреждения.

По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, поскольку с 16 по 22 ноября число новых зараженных COVID-19 увеличилось на 2%, число госпитализаций - на 3%.

«Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой», - подчеркнул мэр.

В то же время промышленные предприятия, магазины и сфера обслуживания продолжат свою работу в прежнем режиме.