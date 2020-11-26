Киев требует от России определить позицию по «нормандским» договоренностям до конца года

Лидер киевской делегации в контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кравчук потребовал от России определить свою позицию относительно договоренностей, которые ранее были достигнуты в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже.

Такую информацию предоставила пресс-служба украинской делегации, отметив, что формулирование РФ официальной позиции в вопросе о необходимости исполнения соглашений 2019 года ожидается до начала следующего года. Об этом сообщается на странице пресс-службы в Facebook.

Ранее отмечалось, что Киев возлагает определенные надежды в работе по разрешению конфликта на Донбассе на потенциальные встречи сторон в «нормандском формате», однако собирается также подготовить новый план в данной области, основанный на Будапештском меморандуме.