В стране и мире Коронавирус Специалист рассказала, можно ли заразиться COVID-19 у стоматолога Кирилл Васин По словам члена Профессионального общества ортодонтов России Марии Балакиревой, стоматологи принимают все необходимые меры предосторожности. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com Кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева в разговоре со «Звездой» рассказала, можно ли заразиться коронавирусом у стоматолога. «Если вы имеете ввиду от самого стоматолога заразиться, то здесь есть, конечно, вероятность, но уже она меньше. Я бы сказала – 10%. Потому что мы прием ведем полностью в защитной одежде, поверх нашего халата мы надеваем одноразовые костюмы, используем обязательно маски, и еще – шлем защитный», - отметила специалист. По ее словам, после каждого пациента маски и перчатки меняются, шлем протирается антисептиками. Как считает Балакирева, в данном случае выше вероятность заразиться стоматологу от пациента. Она подчеркнула, что стоматологи каждые две недели проходят тестирование на COVID-19. Ранее профессор стоматологии Бристольского университета Мартин Адди рассказал, как дополнительная чистка зубов помогает защищаться от коронавируса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика