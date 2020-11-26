Церемония прощания с Марадоной состоится в президентском дворце Аргентины

Церемония прощания со знаменитым экс-игроком и тренером футбольной сборной Аргентины Диего Марадоной состоится в президентском дворце Каса Росада.

В настоящий момент известна только дата события – мероприятие запланировано на четверг. Соответствующую информацию сообщает газета La Nacion.

Последняя церемония прощания в аргентинском президентском дворце проходила около десяти лет назад. Тогда в Каса Росада провожали президента государства Нестора Киршнера.

Легенда мирового спорта Диего Марадона ушел из жизни в возрасте 60 лет. По некоторым данным, причиной смерти футболиста могла стать остановка сердца. Незадолго до этого Марадона перенес успешно прошедшую операцию на мозге.