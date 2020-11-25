Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотеки в 525 млрд рублей

С июля по сентябрь 2020 года граждане РФ досрочно погасили свои ипотечные кредиты объемом свыше 0,5 триллиона рублей. Это на 82,2% больше, чем за тот же период прошлого года, заявили в Центробанке России.

В третьем квартале россияне досрочно погасили ссуды объемом 524,8 миллиарда рублей. Это рекордный квартальный показатель для российского финансового рынка. Подобного роста числа досрочных погашений не было с 2018 года.

Как отметили в ЦБ РФ, большинство ипотечных заемщиков погасили кредиты при помощи собственных сбережений. Досрочному погашению поспособствовали и государственные субсидии, хотя рефинансированием ипотеки и воспользовались не более 3% заемщиков.

Также эксперты полагают, что по итогам 2020 года российские банки могут впервые выдать ипотечные кредиты объемом до четырех триллионов рублей. Данная сумма будет рекордной в этом сегменте благодаря программе льготной ипотеки.