В стране и мире ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе Лина Давыдова Теракты в столичном регионе планировали члены запрещенного в России «Исламского государства»*. © Фото: ФСБ РФ, РИА Новости Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*, члены которой планировали теракты в Московском регионе. «Федеральной службой безопасности пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", участники которой намеревались совершить диверсионно-террористические акты в Московском регионе», - говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Отмечается, что в рамках уголовного дела во Владимирской области был установлен и задержан участник запрещенной группировки, гражданин одной из стран Центральной Азии. Также было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, иные предметы и документы.

По данным спецслужбы, ячейка создавалась в том числе для вовлечения новых членов в ряды ИГИЛ* и финансирования терроризма. *«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика