Исследователи рассказали о специфике коронавирусной пленки

Исследователи Индийского технологического института Бомбея выяснили, что коронавирус может оставаться активным на различных поверхностях в течение нескольких дней за счет микроскопической пленки.

В ходе работы было установлено, что более 99,9% жидкости из респираторных выделений испаряется всего за несколько минут, после чего появляется пленка.

Исчезновение пленки может происходить до нескольких дней в зависимости от материала, из которого сделана поверхность.

Например, на деталях из полипропилена живучесть частиц может достигать 150 часов, из нержавеющей стали - до 24 часов, из меди - до 16 часов.

«Медленно испаряющаяся нанометрическая пленка обеспечивает среду, необходимую для выживания коронавируса», - говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Physics of Fluids.

Специалисты полагают, что в связи с полученными результатами необходимо усилить проведение дезинфекции.