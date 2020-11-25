Врио главы Дагестана заразился коронавирусом
Коронавирусная инфекция обнаружена у временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Сергея Меликова после того, как стали известны результаты его теста на наличие COVID-19.
Как сообщил руководитель пресс-службы администрации региона, глава республики не станет останавливать свою трудовую деятельность и будет работать в удаленном режиме.
«Сейчас Сергей Алимович находится на самоизоляции, соблюдает все рекомендации врачей, чувствует себя хорошо», - цитирует ТАСС пресс-секретаря Низами Гаджибалаева.
Совещания с участием Сергея Меликова будут проводиться в онлайн-режиме.
По данным регионального оперштаба, на 24 ноября в Дагестане зарегистрировано 18 338 случаев инфицирования, в том числе 104 - за последние сутки. Всего в регионе с начала эпидемии выздоровели 16 517 человек, 901 умер.