Врио главы Дагестана заразился коронавирусом

Коронавирусная инфекция обнаружена у временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Сергея Меликова после того, как стали известны результаты его теста на наличие COVID-19.

Как сообщил руководитель пресс-службы администрации региона, глава республики не станет останавливать свою трудовую деятельность и будет работать в удаленном режиме.

«Сейчас Сергей Алимович находится на самоизоляции, соблюдает все рекомендации врачей, чувствует себя хорошо», - цитирует ТАСС пресс-секретаря Низами Гаджибалаева.

Совещания с участием Сергея Меликова будут проводиться в онлайн-режиме.

По данным регионального оперштаба, на 24 ноября в Дагестане зарегистрировано 18 338 случаев инфицирования, в том числе 104 - за последние сутки. Всего в регионе с начала эпидемии выздоровели 16 517 человек, 901 умер.