SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink

Американская компания SpaceX 24 ноября успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, на борту которой находятся 60 мини-спутников Starlink. Шестнадцатая по счету группировка отправилась в космос с мыса Канаверал.

Как заявили в компании, при запуске первую ступень Falcon 9 использовали в седьмой раз, чего раньше никогда не делали. При этом сам запуск такой ракеты стал 100-м по счету в истории компании.

Вскоре после старта первую ступень Falcon 9 в очередной раз спустили на платформу в Атлантическом океане.