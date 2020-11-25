В стране и мире Восьмилетний школьник ударил ножом одноклассника на Сахалине Светлана Головина Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение и прооперирован. © Фото: СК РФ Следственный комитет России по Сахалинской области возбудил уголовное дело после сообщения о госпитализации 8-летнего ребенка с проникающим ранением грудной клетки. Инцидент произошел вечером 24 ноября. Мальчик пришел в гости к своему однокласснику, где между ними произошла ссора. «Мальчики во время игры поссорились, после чего гость нанес ножом не менее четырех ударов в область грудной клетки потерпевшему», - уточняется в сообщении на сайте СК. Уточняется, что пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение и прооперирован. Сейчас Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика