Восьмилетний школьник ударил ножом одноклассника на Сахалине
Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение и прооперирован.
© Фото: СК РФ
Следственный комитет России по Сахалинской области возбудил уголовное дело после сообщения о госпитализации 8-летнего ребенка с проникающим ранением грудной клетки.
Инцидент произошел вечером 24 ноября. Мальчик пришел в гости к своему однокласснику, где между ними произошла ссора.
«Мальчики во время игры поссорились, после чего гость нанес ножом не менее четырех ударов в область грудной клетки потерпевшему», - уточняется в сообщении на сайте СК.
Уточняется, что пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение и прооперирован.
Сейчас Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.