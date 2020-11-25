В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда

Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье на ближайшие два дня из-за гололеда. Согласно прогнозу синоптиков Гидрометцентра, сегодня в столице пройдут небольшие осадки.

Температура воздуха будет держаться на отметке от 0 до +2 градусов. Однако уже завтра синоптики обещают небольшой мороз, в связи с чем столбики термометров опустятся до -3 градусов. Во второй половине дня выпадет снег и станет скользко. Водителям и пешеходам на дорогах следует быть осторожнее.