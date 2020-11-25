В стране и мире Умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Светлана Головина Светлане Обидиной было 45 лет. © Фото: кадр из фильма Мажор-3 (2018), Игорь Твердохлебов, Продюсерский центр Среда На 46-м году жизни скончалась российская актриса Светлана Обидина, наиболее известная по роли в сериале «Улица разбитых фонарей-1». «Нам всем будет очень не хватать Светланы, но мы знаем – она всегда с нами. Вечная память!», - говорится в сообщении на сайте театра-фестиваля «Балтийский дом». Также в театре выразили соболезнования родным и близким актрисы. На счету Светланы Обидиной роли в таких сериалах как «Мажор-3», «Довлатов», «Остров» и «Дуэлянт». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика