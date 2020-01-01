В России вступил в силу нулевой НДС на транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов

В России с 1 января 2020 года больше не облагаются НДС транзитные перевозки порожних контейнеров и грузовых вагонов. Изменения в закон были внесены еще в сентябре 2019 года. Они вступали в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода для НДС.

Ранее подобные перевозки облагались НДС в 20%. При этом не учитывался трансграничный характер таких операций и что конечный потребитель не мог претендовать на вычет предъявленных ему сумм российского НДС из-за того, что находится за пределами РФ.

Введение нулевой ставки НДС на транзитные перевозки порожних контейнеров и грузовых вагонов повысит привлекательность российских транспортных коридоров и конкурентные преимущества российских железных дорог, а также будет способствовать увеличению объемов перевозок, сообщает РИА Новости.