Байден поделился планами на первые 100 дней президентства

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от партии Демократов Джо Байден заявил, что в первые сто дней на посту главы государства намерен заниматься активной борьбой с коронавирусом.

Кроме того, он планирует отменить несколько указов действующего президента страны Дональда Трампа об окружающей среде, поскольку они «только ухудшили экологическую ситуацию».

Также Байден, намерен заняться миграционной реформой.

«Я отправлю в сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов незарегистрированных человек», - рассказал он в интервью NBC.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Согласно опубликованным данным, лидером является Байден, который опережает Трампа как по числу голосов избирателей, так и по числу голосов выборщиков.

На данный момент кандидат на пост президента от Демократов уже объявил себя победителем, однако действующий лидер страны не признал свое поражение и инициировал несколько проверок и пересчет голосов.