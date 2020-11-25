Все больницы Приморья подключили к электричеству после циклона

В столице Приморья полностью восстановили подачу тепла в дома. Свет также появился в крупном районе Владивостока - Чуркин, в котором живут свыше 60 тысяч человек. Сегодня, как сообщили краевые власти, к электричеству после циклона и ледяного дождя подключили все больницы Приморья.

Жителям сделают перерасчет в оплате за жилищно-коммунальные услуги за те дни, что они оставались без отопления. А вот открытие движения по самому длинному в мире вантовому мосту - на остров Русский - пришлось вновь отложить, как минимум до четверга. Все последние дни там работают альпинисты - очищают конструкции от наледи.

Пока добраться с острова на материк можно на пароме: он совершает по девять рейсов в сутки, перевозя около пяти тысяч человек и сотни автомобилей ежедневно.

Во Владивостоке также ограничено движение по знаменитому Золотому мосту. Конструкция моста такова, что столбы, на которые крепятся ванты, расходятся в разные стороны, для того, чтобы не возникло угрозы падения льда на проезжую часть. Так что для расчистки моста движение перекрывать не потребовалось - его лишь ограничили до двух полос. Пожарные машины продолжают устранять обледенение с помощью горячего пара.

Напомним, несколько дней назад в Приморье был введен режим ЧС после циклона и ледяного дождя. В результате разгула стихии в крае оборвало линии электропередачи. Без света остались свыше 180 тысяч человек, из строя вышли подающие воду насосные станции.