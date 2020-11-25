В России предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

Руководитель проекта «трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продажу алкоголя 1 и 2 января. Соответствующее письмо было направлено на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

По его словам, именно в первые дни нового года отмечается рост числа обращений в скорую с алкогольным отравлением.

«В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1—2 января», - пишет RT со ссылкой на копию письма Хамзаева.

Общественник акцентировал, что в связи с пандемией региональные системы здравоохранения и так испытывают повышенную нагрузку.