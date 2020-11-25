Россияне в 2020 году наберут ипотеку на рекордные 4 трлн рублей

По итогам 2020 года российские банки могут впервые выдать ипотечных кредитов объемом до четырех триллионов рублей. Эта сумма станет рекордной в данном сегменте благодаря программе льготной ипотеки. Эксперты считают, что в 2021 году побить этот рекорд будет достаточно сложно.

«Если бы данная программа не была реализована, рынок с высокой вероятностью показал бы снижение выдач по сравнению с прошлым годом в условиях ухудшения макроэкономической ситуации и пандемии», - цитирует РИА Новости специалиста «Эксперт РА» Екатерину Щурихину.

Таким результатам рынок обязан льготной программе по выдаче ипотеки на покупку квартиры в новостройке под 6,5%, говорит специалист.

Аналитики ожидают, что к концу текущего года рост портфеля превысит 9 триллионов рублей, увеличившись сразу на 20%.