Netflix может поставить рекорд по числу номинаций на «Оскар»

В 2021 году Netflix может стать новым рекордсменом церемонии Американской киноакадемии «Оскар» по количеству номинаций в категории «Лучший фильм».

Право выдвигать кандидатов на самую престижную кинопремию стриминг-площадки получили из-за пандемии коронавируса, поскольку многие студии не смогли выпустить ленты в широкий прокат.

По предварительным данным, Netflix может заявить: «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина и «Манк» Дэвида Финчера, «Ма Рейни: Мать блюза», «Выпускной» с Николь Кидман и Мерил Стрип, «Пятеро одной крови» Спайка Ли и масштабный проект Джорджа Клуни «Полночное небо», пишет Variety.

Помимо этого, небольшие шансы есть у картин «Вся жизнь впереди» с Софи Лорен и «Белый тигр» с Приянкой Чопрой.

Предыдущий рекорд принадлежит кинокомпании MGM. В 1937 году ей было представлено пять фильмов в этой категории. На тот момент в Голливуде MGM занимала лидирующие позиции, поскольку с ней сотрудничали мировые знаменитости.