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Волгоградская область вернется к московскому времени

Валентина Пескова
06:52 25.11.2020
В ходе проведенного опроса за возвращение к московскому времени высказались 65% жителей Волгоградской области, против - около 34%.
Волгоградская область вернется к московскому времени
© Фото: pixabay.com

Законопроект о переводе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем приняли в первом чтении депутаты Государственной думы.

Опрос, инициированный депутатами облдумы, показал, что 65% жителей Волгоградской области хотели бы вернуться к московскому времени, которое было до того, как 28 октября 2018 года регион перешел на зону «московского времени плюс 1 час», UTC+4.

«Все мамы говорят, что это вопросы безопасности детей. Дети идут впотьмах в школу, их тащат невыспавшимися в детские сады», - цитирует депутата Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова («Единая Россия») «Российская газета».

Теперь в регионе будет московское время, UTC+3. Как отмечают авторы инициативы из облдумы, это позволит суммарно увеличить за год эффективно используемое населением светлое время суток в период с 6 до 9 часов утра.

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