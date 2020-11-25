Волгоградская область вернется к московскому времени

Законопроект о переводе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем приняли в первом чтении депутаты Государственной думы.

Опрос, инициированный депутатами облдумы, показал, что 65% жителей Волгоградской области хотели бы вернуться к московскому времени, которое было до того, как 28 октября 2018 года регион перешел на зону «московского времени плюс 1 час», UTC+4.

«Все мамы говорят, что это вопросы безопасности детей. Дети идут впотьмах в школу, их тащат невыспавшимися в детские сады», - цитирует депутата Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова («Единая Россия») «Российская газета».

Теперь в регионе будет московское время, UTC+3. Как отмечают авторы инициативы из облдумы, это позволит суммарно увеличить за год эффективно используемое населением светлое время суток в период с 6 до 9 часов утра.