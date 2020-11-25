В стране и мире Российские ученые научились печатать одежду на 3D-принтере Валентина Пескова Напечатанный в ходе эксперимента материал прошел испытания на прочность - растяжение, изгиб и жесткость, поэтому вполне пригоден для повседневной носки. © Фото: pixabay.com Специалисты российского Инжинирингового центра инновационных материалов и технологий легкой промышленности РГУ имени Косыгина создали первые материалы одежды из термопластичного полиуретана на 3D-принтере. Образцы планируется представить на выставке Вузпромэкспо-2020 в декабре. «По трем ключевым параметрам, определяющим эксплуатационные свойства, - растяжению, жесткости и изгибу - наши ткани, полученные на 3D-принтере, совпадают с текстильными материалами», - рассказал руководитель центра Игорь Тюрин. Для получения новой технологии печати (аналога переплетения нитей) ученые использовали печать по технологии FDM (fused deposition modeling - моделирование методом послойного наплавления). «Технология FDM не позволяет сделать структуры плетения, как у ткани, так как нити слипнутся. Их можно реализовать с помощью лазера, но стоимость полученного материала в этом случае многократно возрастет», - цитирует пресс-релиз РИА Новости. Себестоимость образца 10х10 сантиметров ткани стоит 60-70 рублей в случае использования технологии FDM, а образец того же размера, сделанный лазером, обойдется уже в 5 тысяч рублей. Создатели новой технологии отмечают, что благодаря низкой цене и доступности она будет пригодна для широкого пользования. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика