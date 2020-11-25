В стране и мире Школа загорелась в поселке Большое Голоустное под Иркутском Кирилл Васин Пожар локализован. Пострадавших нет. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, в поселке Большое Голоустное загорелось здание средней школы. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. К месту пожара, которому присвоили повышенный ранг сложности, была направлена пожарная техника из поселков Большое Голоустное и Малое Голоустное, а также из Иркутска. © МЧС РФ Произошло частичное обрушение кровли здания, пожар локализован на площади 700 квадратных метров. Никто не пострадал. Выясняется причина возгорания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика