Школа загорелась в поселке Большое Голоустное под Иркутском
Пожар локализован. Пострадавших нет.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, в поселке Большое Голоустное загорелось здание средней школы.
Сработала автоматическая пожарная сигнализация. К месту пожара, которому присвоили повышенный ранг сложности, была направлена пожарная техника из поселков Большое Голоустное и Малое Голоустное, а также из Иркутска.
Произошло частичное обрушение кровли здания, пожар локализован на площади 700 квадратных метров. Никто не пострадал. Выясняется причина возгорания.