Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Германии вступил в силу жесткий карантин из-за COVID-19

Ян Брацкий
05:56 02.11.2020
До конца ноября будут закрыты бары и рестораны, кинотеатры и бассейны.
В Германии вступил в силу жесткий карантин из-за COVID-19
© Фото: pixabay

Власти Германии вводят жесткий карантин на фоне роста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение канцлера Ангелы Меркель опубликовано на сайте правительства Германии.

Начиная со второго ноября на территории всей Германии прекращают свою работу кинотеатры, бары и рестораны, фитнес-клубы и бассейны. Серьезные ограничения накладываются и на работу магазинов.

Отельерам запрещено селить туристов, за исключением граждан в деловых поездках. Жителям Германии также запрещено собираться группами более десяти человек в общественных местах. Жесткий карантин в стране продлится до конца осени, заявила Меркель. По ее словам, это должно затормозить распространение инфекции.

В Европе наблюдается рост заболеваемости заражений коронавирусом. Наряду с Германией, к ограничениям возвращаются власти Испании, Италии и других стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:15 Армия
Видео
Военные РФ в Таджикистане отработали тактику защиты объекта от НВФ
05:07 В стране и мире
статья
На страже мира: как российским военнослужащим удалось вернуть покой в Алеппо
05:05 Армия
Видео
Специалисты РХБЗ откачали более 100 тонн химикатов из скважин в Усолье-Сибирском
04:08 В стране и мире
Видео
В Сети опубликовали момент взрыва на рынке в Коврове
02:58 В стране и мире
В Гидрометцентре рассказали о предстоящей зиме в РФ
Популярное
Популярное
Видео
Погружение в воду бронированной амфибии «Стрела» впервые показали на видео
Видео
Неопознанный летающий объект попал на камеру в Техасе: видео
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Видео
Гонки на БТР и прицельная стрельба: под Мурманском морпехи показали мастерство
Кошмар арахнофоба: в Британии нашли пауков, растворяющих органы своих жертв
Видео
Всполох на Сары-Шагане: Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.