В Германии вступил в силу жесткий карантин из-за COVID-19

Власти Германии вводят жесткий карантин на фоне роста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение канцлера Ангелы Меркель опубликовано на сайте правительства Германии.

Начиная со второго ноября на территории всей Германии прекращают свою работу кинотеатры, бары и рестораны, фитнес-клубы и бассейны. Серьезные ограничения накладываются и на работу магазинов.

Отельерам запрещено селить туристов, за исключением граждан в деловых поездках. Жителям Германии также запрещено собираться группами более десяти человек в общественных местах. Жесткий карантин в стране продлится до конца осени, заявила Меркель. По ее словам, это должно затормозить распространение инфекции.

В Европе наблюдается рост заболеваемости заражений коронавирусом. Наряду с Германией, к ограничениям возвращаются власти Испании, Италии и других стран.