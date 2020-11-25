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Юрист рассказал, можно ли подать в суд из-за переписки в WhatsApp

Кирилл Васин
05:48 25.11.2020
Специалист предостерег людей от отправки провокационных сообщений.
Юрист рассказал, можно ли подать в суд из-за переписки в WhatsApp
© Фото: pixabay.com

Старший юрист BGP Litigation Дмитрий Мещеряков рассказал, что переписки в WhatsApp могут стать основанием для судебных разбирательств.

Он предостерег людей от отправки провокационных сообщений или данных, которые по действующему законодательству могут повлечь уголовное преследование.

Как передает агентство «Прайм», юрист отметил, что переписку в ходе судебных разбирательств могут посмотреть при участии нотариуса или правоохранителей и приобщить к материалам дела в распечатанном виде.

Ранее эксперт рассказал, как стать «невидимкой» в WhatsApp. Активировать скрытые от большинства функции может каждый владелец гаджета, объяснил менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

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