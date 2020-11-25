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В США посреди пустыни нашли загадочный «инопланетный» монолит

Анна Берестовая
05:42 25.11.2020
Объект оказался прочно зафиксированным в земле.
© Видео: Ruptly.tv © Фото: DPS Utah

В американском штате Юта на территории пустыни был найден таинственного вида монолит. Находка выглядит похожей на объект, недавно обнаруженный на Меркурии. Его заметил один из биологов Департамента охраны окружающей среды штата.

Металлический параллелепипед высотой около 3,5 метров серебристого оттенка в момент обнаружения находился на дне горного разлома посреди красного камня. На прочно зафиксированном в земле монолите не было найдено никаких знаков и символов.

В настоящий момент координаты местонахождения объекта, по указанию властей, не раскрываются. Также нет информации о материале, из которого изготовлен монолит. Наиболее популярными являются предположения о том, что странная находка либо является арт-объектом, либо якобы как-то связана с инопланетфнами. Об этом сообщает Daily.mail.

Ранее тайваньский уфолог заявил, что на снимках поверхности Марсе, сделанных NASA, будто бы можно увидеть место крушения инопланетного корабля.

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