В МВД предложили сократить перечень нарушений для остановки экзамена на водительские права

В МВД хотят внести изменения в процедуру сдачи экзамена на водительские права. Предложено сократить с 17 до 15 перечень ошибок экзаменуемого, из-за которых могут сразу остановить испытание.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на проект ведомственного приказа об утверждении административного регламента по проведению данных экзаменов, процедура сдачи будет остановлена, если будущий водитель допустил нарушение, предусмотренное одним из 15 пунктов, входящих в экзаменационный лист. Из примеров – не пристегнутый ремень безопасности или использование телефона во время движения.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал, что в первую очередь будет оцениваться в обновленном экзамене на водительские права. Новая редакция регламента экзамена на водительские права должна вступить в силу с 1 апреля 2021 года. В ней, в частности, будет сокращен второй этап – «площадка».