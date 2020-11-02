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В ЯНАО загорелся магистральный газопровод «Ямбург - Западная граница»

Роман Захаров
05:50 02.11.2020
В результате происшествия никто не пострадал.
В ЯНАО загорелся магистральный газопровод «Ямбург - Западная граница»
© Фото: 89.mchs.gov.ru

На 59-м километре магистрального газопровода «Ямбург - Западная граница СССР» в понедельник, 2 ноября, в 00.45 мск произошел разрыв с последующим возгоранием. Об этом информирует Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

«По телемеханике отключен участок 32-60 км... Ведется сбор аварийных бригад», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что в результате происшествия пострадавших, а также ограничения подачи газа потребителям - нет.

Ранее сообщалось, что на участке газопровода «Ямбург - Поволжье» произошел разрыв с возгоранием. После случившегося участок был отключен до устранения последствий ЧП.

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