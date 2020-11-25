Российские миротворцы сопроводили очередную колонну жителей Нагорного Карабаха
Подразделения российского миротворческого контингента продолжают выполнение задач по контролю за соблюдением режима прекращения огня на территории Нагорного Карабаха. Круглосуточный мониторинг обстановки российскими миротворцами ведется на 23 наблюдательных постах: 12 в зоне ответственности «Юг», 11 в зоне ответственности «Север».
С 14 ноября российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение в места прежнего проживания более одиннадцати тысяч жителей Нагорного Карабаха. Миротворческие силы РФ, включая инженерные подразделения, оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни.
Патрули российских миротворцев обеспечивают сопровождение автотранспорта с продуктами питания и предметами первой необходимости в удаленные населенные пункты.
Основой миротворческого контингента являются подразделения 15 мотострелковой бригады ЦВО. Он состоит из военнослужащих по контракту, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач, в том числе по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах.
В целях предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.