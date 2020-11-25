Врач рассказала, почему нельзя работать за ноутбуком лежа

Так же, как и читать книгу, работать за ноутбуком в лежащем положении не рекомендуется. Подобная позиция может навредить здоровью, а также снизить эффективность умственной деятельности, так как является нефизиологичной для нее. Об этом рассказала врач-офтальмолог Арпине Адамян.

При работе за компьютером лежа проблематично располагать его правильно для глаз. Кроме того, повышенной нагрузке при этом подвергаются мышцы шеи, спины, позвоночник и сосуды головного мозга.

Работа или просмотр фильмов и сериалов на ноутбуке лежа создает и зрительную нагрузку, которая может привести к развитию близорукости и астенопические жалобы в виде длительных головных болей, головокружения, ухудшения зрения вдаль и вблизи.

«Одна из распространенных проблем офисных работников - «компьютерный» синдром - синдром сухого глаза», - цитирует ее агентство «Прайм».

Адамян рекомендовала правильно организовывать рабочее пространство, сохраняя дистанцию экрана в 50 сантиметров от глаз и выбрав удобное кресло. Также следует каждые 20-30 минут отрываться от компьютера и делать подвижный перерыв для глаз и тела.

Ранее сообщалось, что продлить период нормальной работоспособности ноутбука можно, правильно заряжая его. Для этого, в первую очередь, стоит избегать полной зарядки компьютера и разрядки до значений менее 20%.