Открытие моста на остров Русский отложили

Открытие моста на остров Русский во Владивостоке отложено еще на сутки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Отмечается, что движение откроют не раньше 26 ноября, осуществляется паромное сообщение. Также в администрации сообщили, что на восстановление электроснабжения на острове уйдет еще несколько дней.

Проезд по мосту на остров Русский во Владивостоке перекрыт из-за угрозы падения льдин на проезжую часть. Чтобы люди смогли попасть домой или на работу и привезти родным и близким топливо и продукты, власти выделили паромы.