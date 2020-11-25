СМИ: ОНФ назвал регионы с дефицитом лекарств от коронавируса

Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел мониторинг более 11 тысяч российских аптек, выявив дефицит лекарств от коронавируса.

Как сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования, нужных препаратов нет в 66% аптек в Мурманской области, в 63% аптек в Камчатском крае и в 58% аптечных пунктов в Карачаево-Черкесии. Также недостаток соответствующих антибиотиков зафиксирован в Пензенской области, Алтайском крае, Ингушетии.

Ранее руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что в 30% российских аптек отсутствуют противовирусные препараты.