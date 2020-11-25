Корабль «Прогресс МС-14» рекордно долго пробудет в космосе

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14» по актуальному плану должен будет находиться в космосе рекордно долгое количество времени.

Судно, запущенное на МКС 25 апреля этого года, в течение 370 суток пробудет в составе станции и между апрелем и маем следующего года будет выведено с орбиты. Об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на предварительную программу функционирования Международной космической станции.

Предыдущий рекорд был установлен кораблем «Прогресс М-17», в 1990-х годах задержавшимся в космосе на 337 суток.

Кроме того, в настоящий момент производятся исследования, направленные на возможное продление пребывания в составе МКС пилотируемых кораблей.

Ранее сообщалось, что экипажу станции в этом году не смогут доставить новогодние подарки в связи с переносом пуска грузового космического судна «Прогресс МС-16», которое должно было стартовать 11 декабря.