Министр здравоохранения Якутии рассказала о состоянии отравившихся антисептиком

Министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) Елена Борисова рассказала о состоянии выживших после отравления антисептиком. По ее словам, всего отравились девять человек, из них в живых остались двое.

«Это женщина 48 лет и мужчина 32 лет, которые находятся в реанимационном отделении Республиканской больницы №2 - Центра экстренной медицинской помощи. К сожалению, женщина без положительной динамики, она в крайне тяжелом состоянии», - отметила министр.

По словам Борисовой, у мужчины отмечается положительная динамика. Он снят с аппарата ИВЛ, но остается в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что в Якутии семь человек погибли из-за употребления спиртосодержащего антисептика. 18 ноября пострадавшие приобрели пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом в одном из местных магазинов и употребили его внутрь.