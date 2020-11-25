ВОЗ сообщила о рекордном числе новых заражений COVID-19 за неделю

За прошедшую неделю общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире выросло более чем на 4 миллиона. Такой недельный рост заболеваемости является самым высоким с начала распространения COVID-19. Соответствующие данные предоставили в ВОЗ.

Согласно им, в период с 16 по 22 ноября число новых инфицирований коронавирусом составило 4 060 891. За это же время от заболевания скончались 67 221 человек. Самый значительный рост заболеваемости был зарегистрирован в Соединенных Штатах, где заразились еще 1,1 миллиона человек. За США идет Индия, где было отмечено более 281 тысячи новых заражений и Италия, где их число составило почти 236 тысяч.

Во Всемирной организации здравоохранения, тем не менее, отметили, что статистика указывает на снижение темпов роста пандемии. Замедление распространения коронавируса было отмечено в Юго-Восточной Азии и Европейском регионе.

Ранее в ВОЗ отмечали, что для завершения пандемии коронавируса необходимо, чтобы во всем мире было привито около 70% населения.