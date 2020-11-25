Оттепель в Москве задержится на неделю

До конца текущей недели жителей столицы ожидает достаточно теплая погода. Оттепель с определенностью продлится до воскресенья. Об этом рассказала специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

В этот период в Москве не будет значительных осадков, однако небольшие и, местами, частые осадки прогнозируются. В воскресенье же произойдет изменение погодного фона.

«Будет понижение температуры или нет, говорить пока рано», - цитирует эксперта ТАСС.

В соответствии с данными Гидрометцентра, в среду в дневное время столбики термометра в городе поднимутся до 0...+2 градусов, в четверг и пятницу будут в районе от 1-3 градусов выше нуля, в субботу покажут от -2 до +3, а в воскресенье – от -3 до +2 градусов.

Ранее сообщалось, что некоторые погодные изменения в Москве, связанные с пониженным количеством кислорода в воздухе и низким атмосферным давлением, могли вызвать ухудшение самочувствие у многих горожан.