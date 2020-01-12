Бури и торнадо бушуют в США: погибли больше 10 человек

За последние два дня сразу в нескольких американских штатах от сильных бурь и торнадо погибли 11 человек.

Как сообщает АР, в Техасе буря вызвала обледенение дорог, следствием чего стали многочисленные ДТП. В них погибли три человека, среди которых полицейский и пожарный.

Также три человека стали жертвами торнадо в Алабаме. В Луизиане из-за сильного ветра на жилой дом упало дерево. Один человек умер от полученных травм. Также жертвой стихии стала семейной пара, после того, как трейлер, в котором они жили, перевернуло ветром.