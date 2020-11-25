В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя из-за небезопасного антисептика

Как сообщили в пресс-службе СК России по Свердловской области, следственный отдел по городу Сысерть возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя, который подозревается в производстве кожного антисептика, не отвечающего требованиям безопасности.

По версии следствия, предприниматель с апреля по ноябрь 2020 года в специальном цехе, который находился в поселке в Сысертском районе, вел производство и хранение кожного антисептика для обработки рук, который реализовывал.

Было проведено исследование. Оно установило, что антисептик не отвечал установленным требованиям и представлял угрозу для жизни и здоровья людей. Следователи проводят мероприятия для установления обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств.

«Исследование показало, что в веществе обнаружен метанол в количестве более 60%, что является недопустимым. Кроме того, полиция выяснила, что данная продукция с сомнительным качеством поставлялась в республику Саха (Якутия), где, как известно, недавно отравились похожим веществом семь человек», - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что в настоящее время оперативники выясняют, в какие конкретно торговые точки поставлялся для реализации опасный товар.

Ранее стало известно, что в Якутии семь человек отравились и умерли из-за употребления антисептика.