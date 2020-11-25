Российский дирижер Емельянычев номинирован на «Грэмми» за «Лучшую оперную запись»

Российский дирижер Максим Емельянычев стал одним из номинантов на получение «Грэмми» в категории «Лучшая оперная запись» за оперу Генделя «Агриппина». Для музыканта эта номинация стала уже второй за его карьеру.

Опера была записана Емельянычевым вместе с коллективом Il Pomo D'Oro. Также за данную оперу могут получить музыкальную премию американская дива Джойс Дидонато и продюсер Дэниел Залай.

Максим Емельянычев, которому в настоящее время лишь 32 года, является многократным лауреатом международных конкурсов и обладателем специального приза российской национальной премии «Золотая маска». С 2016 года он является главным дирижером Il Pomo D'Oro, а также главой Шотландского камерного оркестра.

Ранее сообщалось, что знаменитый испанский тенор Пласидо Доминго опробовал себя в качестве дирижера, выбрав для своего дебютного концерта российский Большой театр. Он объяснил, что именно здесь когда-то давно впервые выступил в опере «Манон Леско».