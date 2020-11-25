Банда фальшивомонетчиков обезврежена в Ростове

В Ростове обезврежена крупная этническая группировка фальшивомонетчиков, просуществовавшая на территории России два года.

«В феврале 2020 года в органы внутренних дел Ростова-на-Дону обратился гражданин с сообщением о том, что покупатель мобильного телефона расплатился с ним фальшивыми банкнотами. По данному факту было возбуждено уголовное дело по 186 статье УК РФ. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Установлено что фальшивые банковские билеты он приобрели у неизвестных лиц безконтактным способом через тайник», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дальше цепочка потянулась в Республику Дагестан. Предварительно установлено, что купюры номиналом 1000 и 5000 печатались в подпольной типографии в городе Махачкале, а затем доставлялись железнодорожным и автотранспортом для сбыта на территории других регионов.

Фальшивомонетчики были пойманы в Ростове-на-Дону. Двое участников межрегиональной группировки восемь раз приобрели дорогостоящие приставки, а затем их успешно продали. Сотрудники ФСБ совместно с полицией задержали одного из них, местного жителя Ашота Косяна, застав его врасплох в собственном доме.

Второй подельник, Владимир Мардиян, тоже был задержан в собственном доме. Организаторами схемы оказались жители Республики Дагестан братья Исаевы, ранее уже судимые за фальшивомонетчество. На их след органы ФСБ вышли еще в начале прошлого года, когда те пытались найти покупателей на партию фальшивых тысячных и пятитысячных купюр. То, что это звенья одной большой цепи выяснилось позже. При штурме дома Исаевых был задержан 47-летний Ахмед Исаев. Кроме фальшивых денег были найдены оружие и наркотики. Его брат, Арсен, сбежал и сейчас находится в розыске.

Подпольный центр в Дагестане располагался в Махачкале на виду у всего города. Денежный станок работал в подвале одного из коттеджей, точный адрес которого журналистам не сообщают в интересах следствия. Судя по количеству изъятых подделок, эта типография обладала по истине промышленными мощностями.

Всего за два года существования преступная группировка успела пустить в оборот более полумиллиарда купюр. В ходе обысков были изъяты шесть принтеров, лазерный гравировщик для нанесения перфорации, клише для создания рельефа на поддельной банкноте, трафареты, магнитные ленты. Для изготовления купюр использовалась обычная типографская бумага тонкого диаметра и размера А4.

«Казалось, что в сегодняшнем мире это невозможно, потому что подделки такого уровня - для этого нужно создавать мини типографию. Оборудование, которым пользовались фальшивомонетчики, совершенно четко сигнализирует о том, что любой банковский специалист должен был выявить эту подделку на раз-два, очевидно, что там тоже были сообщники. Это надо будет выяснить», - отметил юрист Иван Соловьев.

Теперь, после выявления такой крупной сети, следствию предстоит большая работа. Определить какие купюры вышли в оборот, разослать информацию в банки. И только они постепенно смогут изъять из оборота полмиллиарда фальшивых рублей.